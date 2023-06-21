Kalush Orchestra выступили на церемонии открытия Европейских Игр-2023
Украинская группа повеселила публику в Кракове.
В Кракове, Польша, проходит церемония открытия Европейских Игр-2023.
В рамках мероприятия выступили несколько артистов, среди которых нашлось место и украинской группе Kalush Orchestra.
Наши музыканты выступили с песней Stefania, с которой победили на Евровидении в прошлом году.
Отметим, что ряд соревнований на Европейских играх уже состоялись. В частности, прошла мужская эстафета 4 по 100 метров, в рамках второго дивизиона командного Евро по легкой атлетике, где победила Украина.