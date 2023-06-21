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Kalush Orchestra выступили на церемонии открытия Европейских Игр-2023

Украинская группа повеселила публику в Кракове.
Вчера, 22:12
Kalush Orchestra / Getty Images
Kalush Orchestra / Getty Images

В Кракове, Польша, проходит церемония открытия Европейских Игр-2023.

В рамках мероприятия выступили несколько артистов, среди которых нашлось место и украинской группе Kalush Orchestra.

Наши музыканты выступили с песней Stefania, с которой победили на Евровидении в прошлом году.

Отметим, что ряд соревнований на Европейских играх уже состоялись. В частности, прошла мужская эстафета 4 по 100 метров, в рамках второго дивизиона  командного Евро по легкой атлетике, где победила Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры Kalush Orchestra

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