Kalush Orchestra выступили на церемонии открытия Европейских Игр-2023

В Кракове, Польша, проходит церемония открытия Европейских Игр-2023.

В рамках мероприятия выступили несколько артистов, среди которых нашлось место и украинской группе Kalush Orchestra.

Наши музыканты выступили с песней Stefania, с которой победили на Евровидении в прошлом году.

Отметим, что ряд соревнований на Европейских играх уже состоялись. В частности, прошла мужская эстафета 4 по 100 метров, в рамках второго дивизиона командного Евро по легкой атлетике, где победила Украина.