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"Должен выйти новый приказ": Беленюк сделал заявление об отмене бойкота украинцами соревнований

Олимпийский чемпион сообщил, что ограничения для украинских спортсменов могут быть сняты.
Сегодня, 20:25
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк сделал важное заявление по поводу бойкота украинцами международных соревнований, на которые были допущены россияне и белорусы.

По его словам, Министерство молодежи и спорта может разрешить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители стран-агрессоров.

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"По моей информации, сегодня должен выйти новый приказ Минмолодежьспорта. Но на этот раз о допуске наших спортсменов к соревнованиям.

Посвящено это событие "огромной дипломатической победе" - сегодня МОК направил приглашение на ОИ в Париже 203 странам, среди которых не было россии и беларуси.

За что пострадали наши дзюдоисты и все те, кто не принял участие в соревнованиях за этот период времени - неизвестно… Ждем", - написал Беленюк в Telegram.

Ранее стало известно, что россия и беларусь не получили официальных приглашений от МОК на Олимпиаду-2024 в Париже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк

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