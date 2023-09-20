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Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024 20.09.2023

Украинская команда упустила победу, которая казалась такой возможной.
Вчера, 22:46
Сборная Украины по футзалу / https://www.instagram.com/futsal_ua/
Сборная Украины по футзалу / https://www.instagram.com/futsal_ua/

В среду, 20 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2024 между сборными Украины и Польши.

В первом тайме "желто-синие" сумели отправить два гола в ворота оппонента усилиями Корсуна и Педяша. Но, к сожалению, поляки организовали камбек, который начался сразу же после второго гола украинцев.

Сравняв счет еще по итогам первой половины, сборная Польши вырвала победу незадолго до конца поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Польша во втором туре квалификации ЧМ-2024:

Украина - Польша 2:3
Голы: Корсун (11), Педяш (13) – Крезель (13), Цыпун (20, автогол), Марек (34)

Украина: Цыпун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Мельник, Жук, Чернявский, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаний, Савенко

Польша: Калужа, Скьепко, Заставник, Лютецкий, Крезель, Кубик, Мадзенг, Сендлевски, Каневски, Лещак, Мровец, Марек, Жадурски, Наврат

ИсточникMEGOGO

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