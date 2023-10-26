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Украина забила девять голов Алжиру на чемпионате мира по мини-футболу

Следите за результатами украинской команды на международном турнире.
Вчера, 18:36
Чемпионат мира по мини-футболу / facebook.com/minifootbaIIcom
Чемпионат мира по мини-футболу / facebook.com/minifootbaIIcom

В четверг, 26 октября, стартовал чемпионат мира по мини-футболу, который проходит на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ).

На турнире принимает участие сборная Украины, которая попала в группу C. Нашими соперниками по квартету являются Алжир, Таиланд и Чехия. Отметим, что алжирский коллектив заменил сборную Израиля, которая отказалась от участия из-за войны.

Всего на чемпионате мира восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф.

Расписание и результаты матче сборной Украины на чемпионате мира по мини-футболу

Четверг, 26 октября

  • Украина - Алжир 9:1

Суббота, 28 октября

  • 09:15 Украина - Таиланд

Понедельник, 30 октября

  • 20:00 Украина - Чехия

Турнир продлится с 26 октября по 4 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мини-футбол Сборная Украины

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