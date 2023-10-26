Украина забила девять голов Алжиру на чемпионате мира по мини-футболу
Следите за результатами украинской команды на международном турнире.
В четверг, 26 октября, стартовал чемпионат мира по мини-футболу, который проходит на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ).
На турнире принимает участие сборная Украины, которая попала в группу C. Нашими соперниками по квартету являются Алжир, Таиланд и Чехия. Отметим, что алжирский коллектив заменил сборную Израиля, которая отказалась от участия из-за войны.
Всего на чемпионате мира восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф.
Расписание и результаты матче сборной Украины на чемпионате мира по мини-футболу
Четверг, 26 октября
- Украина - Алжир 9:1
Суббота, 28 октября
- 09:15 Украина - Таиланд
Понедельник, 30 октября
- 20:00 Украина - Чехия
Турнир продлится с 26 октября по 4 ноября.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!