Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2024 по стрельбе из лука в помещении, который проходил в хорватском Вараждине с 19 по 24 февраля, с девятью медалями всех проб в активе.
Чемпионами Европы в личных соревнованиях стали Виталий Вдовенко (блочный лук, U21) и Дзвенислава Черник (классический лук, U21). Еще три золота украинцы завоевали в командных соревнованиях: Дарья Коваль, Ольга Чеботаренко, Дзвенислава Черник (классический лук, U21 юниорки); Анастасия Павлова, Ирина Третьякова, Соломия Гнип (классический лук, женщины); Иван Кожокарь, Виктор Рубан, Михаил Усач (классический лук, мужчины).
Серебряными призерами континентального первенства стали Анастасия Павлова (классический лук, женщины) и команда в составе Константина Ваксмана, Олега Драбика и Ивана Романюка (классический лук, U21 юниоры).
Бронзовые награды завоевали Михаил Усач (классический лук, мужчины) и команда в составе Виталия Вдовенко, Даниила Неделько и Святослава Карпенко (блочный лук, U21 юниоры).
В медальном зачете чемпионата Европы в помещении сборная Украины стала второй, уступив только итальянцам.
Медальный зачет чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении:
- Италия - 6 золото + 8 серебро + 5 бронза = 19 медалей
- Украина - 5+2+2 = 9
- Израиль - 3+3+0 = 6
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
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