Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2024 по стрельбе из лука в помещении, который проходил в хорватском Вараждине с 19 по 24 февраля, с девятью медалями всех проб в активе.

Чемпионами Европы в личных соревнованиях стали Виталий Вдовенко (блочный лук, U21) и Дзвенислава Черник (классический лук, U21). Еще три золота украинцы завоевали в командных соревнованиях: Дарья Коваль, Ольга Чеботаренко, Дзвенислава Черник (классический лук, U21 юниорки); Анастасия Павлова, Ирина Третьякова, Соломия Гнип (классический лук, женщины); Иван Кожокарь, Виктор Рубан, Михаил Усач (классический лук, мужчины).

Серебряными призерами континентального первенства стали Анастасия Павлова (классический лук, женщины) и команда в составе Константина Ваксмана, Олега Драбика и Ивана Романюка (классический лук, U21 юниоры).

Бронзовые награды завоевали Михаил Усач (классический лук, мужчины) и команда в составе Виталия Вдовенко, Даниила Неделько и Святослава Карпенко (блочный лук, U21 юниоры).

В медальном зачете чемпионата Европы в помещении сборная Украины стала второй, уступив только итальянцам.

Медальный зачет чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении:

Италия - 6 золото + 8 серебро + 5 бронза = 19 медалей Украина - 5+2+2 = 9 Израиль - 3+3+0 = 6

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

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