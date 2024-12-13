Сборная Украины по футзалу с разгромной победы начала отбор на Евро-2026
В пятницу, 13 декабря, сборная Украины по футзалу провела стартовый матч квалификации Евро-2026.
Соперником украинцев в гостевом поединке стала команда Кипра, с которой подопечные Александра Косенко уверенно разобрались, одержав разгромную победу со счетом 7:0.
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По дублю себе в актив в этом матче записали Игорь Корсун, Николай Микитюк и Артем Фаренюк, а еще одним результативным ударом отличился Даниил Абакшин.
Евро-2026. Основной раунд отбора. Группа 1
Кипр - Украина 0:7
Голы: Корсун, 7, 27, Микитюк, 8, 34, Фаренюк, 11, 25, Абакшин, 12
Кипр: Псилогенис (Стилиану, 27) - Кулумбрис, Куллупас, Цицос, Савва; Лакуфис, Н. Эль Кембе, Николаидис, Папаспиру, Т. Эль Кембе, Крекос, Киц, Иоанну.
Украина: Савенко - Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко; Сухов, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявский, Фаренюк, Лебидь, Первеев.
Следующий матч квалификации сборная Украины проведет во вторник, 17 декабря. Соперником "сине-желтых" станет Румыния, которая в первом туре отбора разгромила Германию со счетом 6:0.
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