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Сборная Украины по футзалу с разгромной победы начала отбор на Евро-2026

Украинцы уверенно стартовали в квалификации, разбив киприотов.
Сегодня, 13:25
Украина разгромила Кипр / Getty Images
Украина разгромила Кипр / Getty Images

В пятницу, 13 декабря, сборная Украины по футзалу провела стартовый матч квалификации Евро-2026.

Соперником украинцев в гостевом поединке стала команда Кипра, с которой подопечные Александра Косенко уверенно разобрались, одержав разгромную победу со счетом 7:0.

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По дублю себе в актив в этом матче записали Игорь Корсун, Николай Микитюк и Артем Фаренюк, а еще одним результативным ударом отличился Даниил Абакшин.

Евро-2026. Основной раунд отбора. Группа 1

Кипр - Украина 0:7

Голы: Корсун, 7, 27, Микитюк, 8, 34, Фаренюк, 11, 25, Абакшин, 12

Кипр: Псилогенис (Стилиану, 27) - Кулумбрис, Куллупас, Цицос, Савва; Лакуфис, Н. Эль Кембе, Николаидис, Папаспиру, Т. Эль Кембе, Крекос, Киц, Иоанну.

Украина: Савенко - Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко; Сухов, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявский, Фаренюк, Лебидь, Первеев.

Следующий матч квалификации сборная Украины проведет во вторник, 17 декабря. Соперником "сине-желтых" станет Румыния, которая в первом туре отбора разгромила Германию со счетом 6:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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