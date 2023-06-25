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Фельфнер - бронзовый призер Европейских игр-2023 по метанию копья

Украинский спортсмен продемонстрировал третий результат в метании копья.
Сегодня, 20:05
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

В воскресенье, 25 июня, в Польше завершились соревнования Европейских игр 2023 года по метанию копья.

Артур Фельфнер выступил еще несколько дней назад, 22 июня. С результатом в 82,24 м он продемонстрировал второй результат.

Спустя несколько дней оказалось, что этого было достаточно, чтобы удержаться в тройке призеров.

После выступлений в элитном дивизионе 19-летний украинец опустился на одну строчку и в итоге занял третье место, которое принесло ему и Украине бронзовую медаль турнира.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми завоеванными медалями украинских спортсменов на Европейских играх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Фельфнер Европейские Игры-2023

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