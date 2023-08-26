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Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Украинская спортсменка была близка к тому, чтобы завоевать золотую медаль на мировом первенстве.
Сегодня, 10:02
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

В пятницу, 25 августа, в Будапеште Украина завоевала свою первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

Марина Бех-Романчук до самого конца соревнования вела борьбу за "золото". Но из-за заступа во время финальной попытки ей пришлось довольствоваться "серебром".

Ее обошла представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, которая превзошла результат украинки всего на 0,08 м.

Видео выступления Марины Бех-Романчук в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике.

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Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

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