Украина добыла максимальную квоту на ОИ-2024 по женским прыжкам в высоту

Ярослава Магучих присоединилась к Юлии Левченко и Ирине Геращенко в числе тех, кто выступит на Олимпиаде в Париже.

Украина получила все возможные квоты на Олимпиаду 2024 года по женским прыжкам в высоту.

Во время финального выступления на чемпионате мира по легкой атлетике Ярослава Магучих сумела преодолеть планку 1,97 м.

Это позволило ей выполнить олимпийский норматив, за счет чего Ярослава получила третью для Украины лицензию на ОИ-2024 по прыжкам в высоту.

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Ранее в первый месяц квалификации данный норматив выполнили Юлия Левченко и Ирина Геращенко на этапе Бриллиантовой лиги в Польше.

Максимально от страны в каждой дисциплине легкой атлетики может выступать не более трех участников или участниц

Напомним, что Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту, одолев в финале двух представительниц Австралии, которые были на тот момент чемпионкой и вице-чемпионкой мира.

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