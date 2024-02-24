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"Украина несокрушимая - была, есть и будет": Магучих высказалась о борьбе с российскими захватчиками

Украинская спортсменка отреагировал на вторую годовщину полномасштабной войны.
Сегодня, 17:25
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Прославленная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

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"24 февраля 2022 года мы изменились навсегда. Каждый день моя страна борется за правду, честность, свободу, независимость. За свое существование.

Все, что нам нужно, это поддержка других. Понимая, что если сегодня проигрывает Украина, то проигрывает добро и свет, а с ним и весь мир. Я благодарю всех героев, отдавших жизнь за наше государство, всех, кто продолжает его защищать и бороться с врагом.

Украина несокрушимая - была, есть и будет", - написала спортсменка.

Ранее Владимир Кличко обратился к Западу, призвав мир помочь Украине в войне с россией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Ярослава Магучих

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