Геращенко выиграла бронзовый тур в Брешии
Украинка оказалась первой благодаря количеству попыток.
В Брешии, Италия, состоялся этап Бронзового уровня Континентального Тура по легкой атлетике.
В категории прыжков в высоту среди женщин Украину представлял бронзовая медалистка Олимпиады Ирина Геращенко.
Лишь четыре атлетки преодолели высоту в 1.86 м, а Геращенко стала единственной, кто сделала это с первой попытки.
А вот 1.90 м оказалось не по силам никому, а потому именно украинка выиграла золотую медаль.
Прыжки в высоту. Этап бронзового уровня Континентального тура. Брешия
- Ирина Геращенко (Украина) - 1,86 метра;
- Нагиса Такахаси (Япония) - 1,86;
- Лия Апостоловски (Словения) - 1,86.
Ранее также на соревнованиях Золотого уровня чемпионом стал Михаил Кохан.
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