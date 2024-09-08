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Геращенко выиграла бронзовый тур в Брешии

Украинка оказалась первой благодаря количеству попыток.
Сегодня, 21:31
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

В Брешии, Италия, состоялся этап Бронзового уровня Континентального Тура по легкой атлетике.

В категории прыжков в высоту среди женщин Украину представлял бронзовая медалистка Олимпиады Ирина Геращенко.

Лишь четыре атлетки преодолели высоту в 1.86 м, а Геращенко стала единственной, кто сделала это с первой попытки.

А вот 1.90 м оказалось не по силам никому, а потому именно украинка выиграла золотую медаль.

Прыжки в высоту. Этап бронзового уровня Континентального тура. Брешия

  1. Ирина Геращенко (Украина) - 1,86 метра;
  2. Нагиса Такахаси (Япония) - 1,86;
  3. Лия Апостоловски (Словения) - 1,86.

Ранее также на соревнованиях Золотого уровня чемпионом стал Михаил Кохан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко

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