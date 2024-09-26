Магучих завершила отпуск ужином на берегу моря - легкоатлетка показала душевные фото

Отпуск украинской легкоатлетки Ярославы Магучих в Турции подошел к завершению. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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Звездная украинская спортсменка поделилась фотографиями с ужина на берегу моря. Ярослава похвасталась ярким образом от топового бренда Dolce&Gabbana

Магучих призналась, что на отдыхе они много ели, попробовали все "водные" развлечения и совершенствовали свои танцевальные способности. "А потом сели в самолет и вернулись в осень", - подытожила легкоатлетка в Instagram.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих выиграла все возможные турниры. В активе Ярославы золотая медаль Олимпиады-2024 в прыжках в высоту.

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