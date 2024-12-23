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Геращенко пропустит чемпионаты Европы и мира

Спортсменка будет восстановливаться перед новым олимпийским циклом.
Сегодня, 18:25
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко пропустит зимний сезон, об этом спортсменка рассказала Суспильному.

Прыгунья заявила, что потратит это время на восстановление после сложнейшего 2024 года.

Таким образом Геращенко пропустит чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в марте в Бельгии и Китае.

"Относительно зимнего сезона - я его точно буду пропускать. Сейчас у нас немного другие планы, но я тренируюсь. Мы не прыгаем, отдыхаем и восстанавливаемся, потому что после Токио у нас не было отдыха.

И для того, чтобы заходить на полноценную олимпийскую подготовку, надо полностью восстановиться. Поэтому тренер дала максимум времени на восстановление, после чего будем возвращаться в сектор", - сказала Геращенко.

Отметим, что кроме Ирины зимний сезон пропустят ради восстановления Марина Бех-Ромачнук и Анна Рыжикова.

Ранее также сообщалось, что  Анжелика Терлюга впервые стала мамой.

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