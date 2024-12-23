Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко пропустит зимний сезон, об этом спортсменка рассказала Суспильному.

Прыгунья заявила, что потратит это время на восстановление после сложнейшего 2024 года.

Таким образом Геращенко пропустит чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в марте в Бельгии и Китае.

"Относительно зимнего сезона - я его точно буду пропускать. Сейчас у нас немного другие планы, но я тренируюсь. Мы не прыгаем, отдыхаем и восстанавливаемся, потому что после Токио у нас не было отдыха.

И для того, чтобы заходить на полноценную олимпийскую подготовку, надо полностью восстановиться. Поэтому тренер дала максимум времени на восстановление, после чего будем возвращаться в сектор", - сказала Геращенко.

Отметим, что кроме Ирины зимний сезон пропустят ради восстановления Марина Бех-Ромачнук и Анна Рыжикова.

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