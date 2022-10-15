Зинченко и Миколенко примут участие в благотворительном шоу-матч в CS:GO
Защитники сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко примут участие в благотворительном киберспортивном матче по CS:GO.
Украинские футболисты вместе с киберспортивной организацией NAVI проведут благотворительный шоу-матч.
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Поединок состоится в рамках социального диджитал-проекта в поддержку женщин, защищающих Украину в борьбе с российскими оккупантами на фронте и в тылу.
Ukrainian Defenders Day is the perfect date to announce our charity match. We will be raising money for the Zemliachky fund, a project that supports military women in the war against Russian terrorism.https://t.co/3qf5b5TXuw pic.twitter.com/k0meDhdwEG— NAVI (@natusvincere) October 14, 2022
Матч состоится 16 октября в 19.00, а трансляция будет доступна на Twich-канале Maincast.
Ранее сообщалось, что Модрич встретился с мальчиком, родителей которого убили россияне в Мариуполе.