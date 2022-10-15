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Зинченко и Миколенко примут участие в благотворительном шоу-матч в CS:GO

Украинские футболисты поддержат девушек, которые защищают Украину.
Сегодня, 13:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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Защитники сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко примут участие в благотворительном киберспортивном матче по CS:GO.

Украинские футболисты вместе с киберспортивной организацией NAVI проведут благотворительный шоу-матч.

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Поединок состоится в рамках социального диджитал-проекта в поддержку женщин, защищающих Украину в борьбе с российскими оккупантами на фронте и в тылу.

Матч состоится 16 октября в 19.00, а трансляция будет доступна на Twich-канале Maincast.

Ранее сообщалось, что Модрич встретился с мальчиком, родителей которого убили россияне в Мариуполе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Виталий Миколенко
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