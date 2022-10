Зинченко и Миколенко примут участие в благотворительном шоу-матч в CS:GO

Защитники сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко примут участие в благотворительном киберспортивном матче по CS:GO.

Украинские футболисты вместе с киберспортивной организацией NAVI проведут благотворительный шоу-матч.

Поединок состоится в рамках социального диджитал-проекта в поддержку женщин, защищающих Украину в борьбе с российскими оккупантами на фронте и в тылу.

Ukrainian Defenders Day is the perfect date to announce our charity match. We will be raising money for the Zemliachky fund, a project that supports military women in the war against Russian terrorism.https://t.co/3qf5b5TXuw pic.twitter.com/k0meDhdwEG