S1mple повторил фотографию Месси с чемпионским кубком
Так и до целого флешмоба недалеко.
Снайпер NaVi Александр s1mple Костылев повторил знаменитый снимок Лионеля Месси в постели с чемпионским кубком.
Напомним, что после долгожданной победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре Месси сделал запоминающийся снимок с кубком в собственной постели. Именно этот снимок повторил киберспортсмен, даже подписал так же.
14 января Александра Костылева признали лучшим игроком года в CS:GO по версии HLTV. Отметим, что s1mple стал первым игроком в истории, получившим этот титул трижды.
В комментариях многие отмечают, что игрока вполне можно сопоставить с великим аргентинцем по количеству заслуг в сфере киберспорта.