S1mple повторил фотографию Месси с чемпионским кубком

Так и до целого флешмоба недалеко.

Снайпер NaVi Александр s1mple Костылев повторил знаменитый снимок Лионеля Месси в постели с чемпионским кубком.

Напомним, что после долгожданной победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре Месси сделал запоминающийся снимок с кубком в собственной постели. Именно этот снимок повторил киберспортсмен, даже подписал так же.

14 января Александра Костылева признали лучшим игроком года в CS:GO по версии HLTV. Отметим, что s1mple стал первым игроком в истории, получившим этот титул трижды.

В комментариях многие отмечают, что игрока вполне можно сопоставить с великим аргентинцем по количеству заслуг в сфере киберспорта.