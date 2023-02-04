NaVi без проблем обыграли Cloud9 в рамках первого матча на IEM Katowice 2023

"Рожденные побеждать" уничтожили соперника на второй карте.

В субботу, 4 февраля, в рамках стартового матча в рамках группового этапа IEM Katowice 2023 по CS:GO NaVi встречались с Cloud9.

Первой картой стала Ancient. Первую половину с перевесом в три раунда забрал украинский коллектив. Решающий раунд карты с форсом забрали NaVi, уставив итоговый счет 16:13.

Вторым пиком стала Inferno. После равного начала карты "рожденные побеждать" перехватили инициативу, взяв 9 раундов кряду. В итоге, Cloud9, хоть и пытались совершить камбэк, не смогли отыграть столь большой перевес по раундам, уступив со счетом 6:16.

Напомним, Intel Extreme Masters Katowice 2023 пройдет с 1 по 12 февраля, play-in (1-3 февраля), групповая стадия (4-7 февраля), плей-офф (8-12 февраля).

На ISPORT также доступны расписание и результаты IEM Katowice 2023.