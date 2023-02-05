Нервы, пот и валидол: NaVi в непростом матче обыграли Liquid

Украинский клуб в тяжелой борьбе вырвал путевку в плей-офф IEM Katowice 2023.

В воскресенье, 5 февраля, в рамках в рамках стартового матча в рамках группового этапа IEM Katowice 2023 по CS:GO NaVi встречались с Team Liquid.

Первой картой стала Inferno. На ней "рожденные побеждать" не испытали проблем с оппонентом, уничтожив его со счетом 16:5.

Вторая карта была намного интереснее. После крайне неудачного старта NaVi сумели отыграться переведя игру в допы. В них украинский коллектив все же дожал оппонента, установив счет 19:17.

Таким образом, "рожденные побеждать" добыли себе путевки в плей-офф турнира со статистикой 2-0.

Следующий матч NaVi сыграют против G2. Игра состоится во вторник, 7 февраля.

На ISPORT также доступны расписание и результаты IEM Katowice 2023.