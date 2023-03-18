NaVi провели очередной непростой матч, в котором обыграли Rare Atom

В пятницу, 17 марта, в рамках турнира по Counter Strike: Global Offensive стартовал 17-й сезон ESL Pro League NaVi встречались с Rare Atom.

Первой картой для команд стала Inferno. Украинский киберспортивный клуб пытался одолеть оппонентов из Китая, однако потерпел поражение в допах со счетом 19:17.

Далее следовал пик "рожденных побеждать". Natus Vincere катком порезались по не столь именитой команде 16:4, не оставив шансов на Nuke.

Решающей стала карта Overpass. Первую половину украинская команда чуть не слила, однако за атаку им удалось реабилитироваться и закрыть оппонента со счетом 16:7.

Таким образом, NaVi проходят в следующий раунд турнира, а Rare Atom падают в "последний шанс".

Напомним, соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет на Мальте. Призовой фонд - 850 тысяч долларов.

На ISPORT также доступны расписание и результаты ESL Pro League Season 17.