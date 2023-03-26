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Расслабились и проиграли: NaVi, добыв победу на первой карте, безвольно уступили FaZe

Украинский киберспортивный клуб вылетел в шаге от финала.
Сегодня, 00:20
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В субботу, 25 марта, в рамках полуфинала турнира по CS:GO ESL Pro League Season 17 NaVi встречались с FaZe.

Первой картой для команд стала Ancient. На ней "рожденные побеждать" уничтожили своего оппонента со счетом 16:7.

Далее был пик FaZe. На карте Nuke Natus Vincere повторили "успех" соперника и с почти аналогичным счетом уступили 8:16.

Решающей стала Mirage. Многие фанаты ожидали упорной борьбы, однако NaVi ушли в сильный тильт, подарив сопернику преимущество в восемь раундов. Данную разницу украинская команда отыграть не смогла, в итоге проиграв со счетом 9:16.

Напомним, соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир проходит на Мальте. Призовой фонд - 850 тысяч долларов.

На ISPORT также доступны расписание и результаты ESL Pro League Season 17.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi FaZe Clan esl pro league season 17

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