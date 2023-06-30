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The Bali Major 2023: онлайн-трансляция матчей

ISPORT.UA представляет трансляции матчей последнего "мейждора" 2023 года.
Сегодня, 08:05
The Bali Major 2023
The Bali Major 2023

С 29 июня по 9 июля на Бали проходит заключительный мейджор DPC-2023 по Dota 2.

18 команд со всего мира сражаются за 500 тысяч долларов и 3500 DPC-очков. Групповой этап пройдет с 29 июня по  3 июля, в формате bo2 и лишь четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Наш регион на "мейждоре" представят две "сербские" команды Team Spirit и 9Pandas, а также руснявая BetBoom.

Онлайн-трансляции матчей The Bali Major 2023:

Ранее, напомним, NaVi вернулись в первый дивизион DPC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 онлайн трансляция

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