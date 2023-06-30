The Bali Major 2023: онлайн-трансляция матчей

С 29 июня по 9 июля на Бали проходит заключительный мейджор DPC-2023 по Dota 2.

18 команд со всего мира сражаются за 500 тысяч долларов и 3500 DPC-очков. Групповой этап пройдет с 29 июня по 3 июля, в формате bo2 и лишь четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Наш регион на "мейждоре" представят две "сербские" команды Team Spirit и 9Pandas, а также руснявая BetBoom.

Онлайн-трансляции матчей The Bali Major 2023:

Ранее, напомним, NaVi вернулись в первый дивизион DPC.