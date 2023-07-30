IEM Cologne 2023: NaVi вчистую уступили MOUZ

Теперь украинскому коллективу предстоит матч на вылет в нижней сетке.

Украинский коллектив NaVi уступили европейской команде MOUZ в стартовом матче группового раунда.

Матч проходил в формате Bo3 и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Кристофера dexter Нонга (16:9 на Ancient и 16:12 на Overpass).

Таким образом MOUZ отправляются в полуфинал, а "рожденным побеждать" предстоит сыграть с проигравшим из пары OG - Team Vitality в нижней сетке.

Напомним, что расписание и результаты IEM Cologne 2023 доступны на нашем сайте.

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