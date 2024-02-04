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NaVi переиграли Apeks и продолжают борьбу на IEM Katowice 2024

Украинский клуб в напряженном матче обыграл оппонента.
Сегодня, 21:46
Natus Vincere / Getty Images
Natus Vincere / Getty Images

После поражения в первом матче группового этапа Natus Vincere встретились в матче нижней сетки против европейского коллектива Apeks.

На карте Ancient (выбор Apeks) обе команды выиграли свои половины, в которых они играли за атаку, но NaVi при этом выиграли на один раунд больше, забрав пик соперника.

Дальше была карта Anubis и здесь также доминировала атака. NaVi за оборону взяли четыре раунда, но начали выигрывать один за другим после смены сторон. Тем не менее, при счете 11:10 соперник забрал три подряд и перевел игру на третью карту – Mirage.

"Рожденные побеждать" забрали первую половину за защиту, далее стартовали с двух проигранных раундов после смены сторон, но сразу выиграли с одними пистолетами.

Читай также: Monte вслед за NaVi проиграли на старте IEM Katowice 2024

После этого Natus Vincere совершили серию и довели игру до пяти матч-поинтов. С первого раза победить не получилось, но уже в следующем украинский коллектив дожал оппонента.

NaVi – Apeks 2:1 (13:11, 11:13, 13:8)

В следующем матче сыграет против команды, которая проиграет в матче FaZe Clan – Eternal Fire.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей основной сетки IEM Katowice 2024.

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