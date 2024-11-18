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Команда Де Хеа без шансов вылетела из отбора на "мажор"

Rebels проиграли все три матча.
Сегодня, 13:23
Давид Де Хеа / Rebels
Давид Де Хеа / Rebels

В Шанхае, Китай, проходят отборочные турниры на главные соревнования полугодия по Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

В европейской квалификации определились не только первые команды, прошедшие на мажор, но и первый коллектив, который этот отбор покинул.

Команда клуба Rebels, принадлежащая звездному футболисту Давиду Де Хеа (Фиорентина), проиграла все три матча и вылетела из RMR-турнира.

Составленный из польских киберспортсменов коллектив уступил командам fnatic, Sangal и в увлекательном противостоянии со счетом 1:2 проиграл Nemiga.

На ISPORT можно следить за результатами  всех матчей RMR-турнира в группе А, в которой среди прочих выступает украинский клуб NaVi, а также играет легендарный Александр `s1mple` Костылев, представляющий клуб Falcons.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike

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