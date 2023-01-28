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Шведские лыжницы выступили против возвращения российский спортсменов

Из-за потенциального решения МОК некоторые лыжницы готовы бойкотировать соревнования.
Сегодня, 14:40
Майя Дальквист / Getty Images
Майя Дальквист / Getty Images

Несколькими днями ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет готовится допустить российских и белорусских спортсменов к участию на Олимпиаде в 2024 и 2026 годах под нейтральным статусом.

Эта новость вызвала шквал критики со стороны спортивного сообщества, к которому присоединились шведские лыжницы.

В интервью шведскому изданию Sportbladet Эмма Рибом, Майя Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон высказались против возвращения представителей стран-агрессоров.

"На самом деле, это решение стало для меня шоком", - сказала Майя Дальквист.

Более развернуто свою позицию объяснила Линн Сван, которая против даже обсуждения потенциального возвращения спортсменов этих двух стран.

Линн Сван
Линн Сван

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"Ситуация осталась прежней: россия ведет войну против Украины. Будет трагедия, что спорт окажется в беде. Но я за то, чтобы не открывать эту дверь (допускать российских и белорусских спортсменов). Нам, наверное, даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это раздражает", - заявила Линн Сван.

"Я готова бойкотировать. Это то, что я поддерживаю. Да, легко так говорить, когда ты не в лучшей форме, но я надеюсь, что у меня есть внутренний стержень, чтобы быть готовой к бойкоту, потому что некоторые вопросы больше, чем спорт. Здесь речь идет о жизни людей".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента МОК Томаса Баха посетить Бахмут, чтобы тот собственными глазами увидел, на что способен "русский мир".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина швеция война война с россией

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