Морено стал чемпионом UFC, одолев техническим нокаутом Фигейреду

В бразильском Рио-де-Жанейро в рамках UFC 283 состоялся титульный бой между чемпионом наилегчайшего веса бразильцем Дейвисоном Фигейреду (21-2-1) и мексиканцем Брэндоном Морено (20-6-2).

В третьем раунде размашистым ударом слева мексиканский боец нанес сопернику серьезное рассечение, закрывшее его правый глаз. В перерыве врач осмотрел бразильца, после чего рекомендовал рефери остановить поединок.

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Таким образом, Морено выигрывал техническим нокаутом и вернул себе чемпионский титул.

Это была четвертая встреча соперников. Их первый бой завершился вничью, второй выиграл мексиканец, а третий - бразилец.

Напомним, что в рамках UFC 283 украинец Игорь Потеря одержал победу в UFC над бывшим чемпионом.