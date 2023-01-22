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Морено стал чемпионом UFC, одолев техническим нокаутом Фигейреду

Мексиканский боец вернул себе титул.
Сегодня, 07:42
Брэндон Морено / Getty Images
Брэндон Морено / Getty Images

В бразильском Рио-де-Жанейро в рамках UFC 283 состоялся титульный бой между чемпионом наилегчайшего веса бразильцем Дейвисоном Фигейреду (21-2-1) и мексиканцем Брэндоном Морено (20-6-2).

В третьем раунде размашистым ударом слева мексиканский боец нанес сопернику серьезное рассечение, закрывшее его правый глаз. В перерыве врач осмотрел бразильца, после чего рекомендовал рефери остановить поединок. 

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Таким образом, Морено выигрывал техническим нокаутом и вернул себе чемпионский титул.

Это была четвертая встреча соперников. Их первый бой завершился вничью, второй выиграл мексиканец, а третий - бразилец.

Напомним, что в рамках UFC 283 украинец Игорь Потеря одержал победу в UFC над бывшим чемпионом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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