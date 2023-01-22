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Хилл победил Тейшейру, завоевав чемпионский пояс UFC

Американский боец выиграл единогласным решением судей и завершил карьеру соперника.
Сегодня, 09:12
Джамал Хилл / Getty Images
Джамал Хилл / Getty Images

В бразильском Рио-де-Жанейро в главном бою UFC 283 бразилец Гловер Тейшейра (33-8) сразился с американцем Джамалом Хиллом (11-1) за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

Соперники прошли всю дистанцию пяти раундов. На протяжении поединка американский боец владел большим преимуществом и уверенно выиграл схватку.

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По итогам боя Хилл одержал разгромную победу по очкам единогласным решением судей - трижды по 50-44.

Американский боец стал новым чемпионом UFC, а 43-летний Тейшейра после поражения объявил об окончании карьеры.

Напомним, что в рамках UFC 283 украинец Игорь Потеря одержал победу в UFC над бывшим чемпионом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Гловер Тейшейра

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