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Волкановски хочет получить реванш после поражения от Топурии и потери титула

Австралиец не против провести повторный бой на территории соперника.
Сегодня, 14:32
Волкановски уступил Топурии / Getty Images
Волкановски уступил Топурии / Getty Images

Бывший чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски высказался по поводу поражении от грузино-испанского бойца Илии Топурии, который отобрал у него титул.

По его словам, он рассчитывает на реванш и не против провести его в Испании.

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"Да, это очень тяжелый момент. У парня, очевидно, тяжелые удары и мы знали, что нужно остерегаться этого. Отличная работа, он поймал меня. Я набирал обороты, а он поймал меня. Отдаю Топурии должное. Он жестко бьет. Мы это прекрасно знали. Он не должен был попасть, но попал. Он молодец.

Как мы знаем, я долгое время был чемпионом в полулегком весе. Мой соперник все говорит про Испанию. Так что, может, проведем реванш в Испании?" - сказал Волкановски после боя.

Напомним, что в рамках UFC 298 Мераб Двалишвили также одержал победу над бывшим чемпионом в двух весовых категориях Генри Сехудо.

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