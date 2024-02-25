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Украинец Бондарь потерпел третье подряд поражение в UFC

Украинский боец уступил мексиканскому дебютанту, пропустив удушающий прием.
Сегодня, 10:44
Бондарь уступил Родригесу / Getty Images
Бондарь уступил Родригесу / Getty Images

Украинский боец Денис Бондарь (14-5) потерпел поражение в поединке с мексиканским дебютантом UFC Рональдо Родригесом (17-2).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 25 февраля, в столице Мексики Мехико в рамках турнира UFC Fight Night 237.

Источник: Getty Images

Первый раунд противостояния остался за Бондарем, но под конец второй пятиминутки Родригес успешно провел удушающий прием. В итоге украинский боец был вынужден сдаться на последней секунде.

Источник: Getty Images

Для Бондаря это поражение стало третьим подряд в UFC в трех поединках. Ранее он уступил канадцу Малкольму Гордону из-за травмы руки и американцу Карлосу Эрнандесу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинец Игорь Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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