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"Чейл, заткнись, шл*ха": МакГрегор ответил критикам, показав причину отмены боя с Чендлером

Ирландец не стал терпеть оскорбления в свой адрес.
Сегодня, 22:12
Конор МакГрегор / Getty Images
Конор МакГрегор / Getty Images

Недавно стало известно, что долгожданное возвращение Конора МакГрегора в октагон было отменено.

В качестве причины отмены его поединка с Майклом Чендлером на UFC 303 называлась некая травма 35-летнего ирландца.

Однако легенда UFC Чейл Соннен решил подлить масла в огонь, заявив, что на самом деле МакГрегор сейчас проходит лечение от алкогольной зависимости и якобы именно из-за этого отменили поединок.

Конор не стал терпеть подобного оскорбления. Он опубликовал в социальной сети Х несколько фотографий, из которых можно понять, что бой был отменен из-за перелома мизинца на левой ноге.

МакГрегор показал, как сейчас выглядит его палец, а также прикрепил рентгеновский снимок. А пост он подписал обращением к Соннену, написав: "Чейл, заткни свой рот, шл*ха".

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К тому же, он сделал пост в Instagram, в котором сообщил, что на восстановление ему потребуется всего несколько недель.

"У нас произошла потеря концентрации, и мы приступили к тренировке без полного защитного снаряжения, а я ударился пальцем о локоть и сломал палец начисто. Понадобится несколько недель, вот и все".

Слова МакГрегора о необходимости нескольких недель на восстановление соответствуют предыдущим сообщениям о том, что UFC планирует перенести бой на август или сентябрь.

Однако сам ирландский боец намекнул, что его следующий бой может состояться и не против Чендлера - он может выйти в октагон с другим оппонентом.

Напомним, что Конор МакГрегор не дрался с июля 2021 года, когда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Майкл Чендлер в свою очередь не проводил бой с ноября 2022 года, когда он проиграл также Порье удушающим приемом.

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