Свитолина помогла семье воина ВСУ достать билеты на Уимблдон

Элина Свитолина помогла жене и дочери воина ВСУ посетить свой матч 1/8 финала Уимблдона, в котором она одержала победу над белоруской Викторией Азаренка.

Как сообщает Btu.org.ua, перед началом игрового дня они получили видео, в котором женщина показала, в какой длинной очереди за билетами на турнир она стоит. Как выяснилось, это украинка, которая после полномасштабного вторжения россии вынуждено переехала в Великобританию, а ее муж сейчас на фронте защищает страну от оккупантов. Она с 10-летней дочерью, которая занимается теннисом и мечтала посетить Уимблдон, второй день безуспешно пыталась попасть на турнир.

Эту информацию передали Свитолиной, спросив, нет ли у нее возможности помочь с билетами. Как результат, пропуски были готовы спустя десять минут, а женщина с дочерью вживую увидели, как украинка разобралась с представительницей страны-пособника террористов.

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"Вы знаете, наш папа (мой муж) на передовой, и я когда ему написала, что у нас приглашение и что нам помогли, мне кажется, ему это придало сил", - написала женщина.

Это сообщение с благодарностью также передали Свитолиной.

Ранее Свитолина назвала условие, при котором пожмет руку игроку из россии или беларуси.