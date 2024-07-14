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Алькарас: Я свое дело сделал, теперь на очереди финал Евро-2024

У испанца за день будет сразу два финальных матча: теннисный и футбольный.
Сегодня, 19:43
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В воскресенье, 14 июля, в Лондоне состоялся финал Уимблдона, в котором Карлос Алькарас во второй раз в своей карьере стал победителем турнира, обыграв Новака Джоковича в трех сетах (6:2, 6:2, 7:6(4)).

Как сообщает The Athletic, после матча 21-летний испанец поговорил о предстоящем финале Евро-2024, в котором сыграют Испания и Англия.

"Я буду смотреть матч со своей командой. Еще не знаю, где это произойдет, но я точно буду смотреть. Я уже сделал свое дело, так что посмотрим футбол. Это будет очень сложный матч. Так что посмотрим, кто выиграет чемпионат Европы", - сказал Алькарас.

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Напомним, что в Берлине на Олимпиаштадионе состоится финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи испанской и английской команд на чемпионате Европы 2024 года.

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