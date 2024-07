Алькарас: Я свое дело сделал, теперь на очереди финал Евро-2024

Carlos Alcaraz spoke about watching Spain vs. England in the #EURO2024 final after winning at Wimbledon. “I've already done my job." 🎥 @Wimbledon pic.twitter.com/DB0qfNUHUj

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...