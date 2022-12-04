Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира, Кривонос - 49-я

Украинские биатлонистки не смогли попасть в зачетную зону.

В воскресенье, 4 декабря, в финском Контиолахти гонкой преследования у женщин завершился первый этап Кубка мира по биатлону.

Закрыв все мишени, победу в гонке с результатом 31:13.0 одержала француженка Жюлья Симон, которая была только 16-й в спринте.

Второе место также с безупречной стрельбой заняла итальянка Доротея Вирер, отстав от лидерки на 11.9 секунды. Замкнула тройку призерок с одним промахом шведка Эльвира Эберг (+21.7).

Читай также: Кубок мира-2022/23: Йоханнес Бё выиграл гонку преследования. Дудченко отыграл 41 позицию

Украина в гонке преследования была представлена двумя биатлонистками, которые не смогли попасть в зачетную зону. Лучший результат среди них продемонстрировала Анна Кривонос, которая с тремя промахами финишировала 49-й, уступив победительнице более пяти минут. Дарья Блашко показала худшую скорость на дистанции и стала 59-й.

Результаты гонки преследования среди женщин в Контиолахти:

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0) 31:13.0

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +11.9

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +21.7

...

49. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+2) +5:04.2

59. Дарья Блашко (Украина, 1+0+3+1) +6:34,9

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.