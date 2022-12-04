Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира, Кривонос - 49-я
В воскресенье, 4 декабря, в финском Контиолахти гонкой преследования у женщин завершился первый этап Кубка мира по биатлону.
Закрыв все мишени, победу в гонке с результатом 31:13.0 одержала француженка Жюлья Симон, которая была только 16-й в спринте.
Второе место также с безупречной стрельбой заняла итальянка Доротея Вирер, отстав от лидерки на 11.9 секунды. Замкнула тройку призерок с одним промахом шведка Эльвира Эберг (+21.7).
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Украина в гонке преследования была представлена двумя биатлонистками, которые не смогли попасть в зачетную зону. Лучший результат среди них продемонстрировала Анна Кривонос, которая с тремя промахами финишировала 49-й, уступив победительнице более пяти минут. Дарья Блашко показала худшую скорость на дистанции и стала 59-й.
Результаты гонки преследования среди женщин в Контиолахти:
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0) 31:13.0
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +11.9
3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +21.7
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49. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+2) +5:04.2
59. Дарья Блашко (Украина, 1+0+3+1) +6:34,9
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