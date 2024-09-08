Росберг - о ситуации в МакЛарен: Напарник, ставший чемпионом - худшее, что бывает в карьере пилота

Экс-напарник Льюиса Хэмилтона прекрасно понимает, насколько неприятно наблюдать за успехом соперника, когда он из твоей же команды.

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался на тему того, что сейчас происходит в МакЛарен.

Британская команда пока что не готова сделать Ландо Норриса первым номером, из-за чего страдают его шансы на чемпионство.

В то же самое время Оскар Пиастри не собирается помогать своему напарнику, предпочитая самостоятельно бороться за победы, как это было на Гран-при Италии.

"В контракте Оскара не сказано: "Ты должен помогать Ландо". Тем более, Оскар тоже едет великолепно, так что он заслуживает любой возможности побеждать. К тому же, давайте вспомним, что математически он все еще может стать чемпионом мира", - цитирует немца GRANDPRIX247 .

"Он не так уж и сильно отстает от Ландо: между ними примерно 40 очков, не так ли? Так что он тоже не так уж и далеко позади. Оскару придется нелегко, если он начнет терять победы в гонках".

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Будучи напарником Льюиса Хэмилтона по Мерседес и наблюдая за тем, как британец завоевывает титулы чемпиона в 2014 и 2015 годах, Росберг прекрасно понимает, что чувствует Пиастри: "Это хуже всего. Это просто ужасно".

Ранее руководитель МакЛарен Андреа Стелла заявил, что в будущем команда будет готова подумать над тем, чтобы сделать Ландо Норриса первым номером команды.

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