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Автоспорт

Пилот МакЛарен оконфузился с неуместным фото 11 сентября

Пиастри необдуманно опубликовал и быстро удалил снимок в день годовщины террористического акта в США.
Вчера, 23:35
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот МакЛарен Оскар Пиастри угодил в неловкую ситуацию в социальных сетях из-за фотографии, выложенной 11 сентября.

Австралийский гонщик сегодня опубликовал в сети X снимок, на котором он с улыбкой находится в кабине самолета.

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"Немного больше кнопок, чем я привык", - в шутку подписал фото пилот Формулы 1.

Тем не менее Пиастри достаточно быстро удалил эту фотографию, предположительно, вспомнив, что сегодня 11 сентября. Все же снимок успел разлететься по Сети, вызвав бурную реакцию, сообщает sportnieuws.nl.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, исполняется 23 года со дня террористической атаки на США, когда два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, один - в Пентагон, а четвертый упал в поле. В общей сложности погибли 2996 человек, а более шести тысяч получили ранения.

Ранее сообщалось, что МакЛарен готов сделать ставку на Ландо Норриса в борьбе за титул чемпиона.

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