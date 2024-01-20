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Баскетбол

С возвращением в лазарет: ЛаВин снова получил травму

Звезда Чикаго пропустит некоторое время, хотя в команде наверняка к этому уже привыкли.
Сегодня, 11:19
Зак ЛаВин / Getty Images
Зак ЛаВин / Getty Images

Защитник Чикаго Буллз Зак ЛаВин пропустит как минимум одну неделю из-за вывиха правого голеностопа, сообщает ESPN.

ЛаВин повредил голеностоп в третьей четверти победного матча с Торонто (116:110) днем ранее. Сразу после получения травмы 28-летний игрок покинул площадку.

В отчаянии от травмы он швырнул полотенце в пустой стул по пути к скамейке запасных, прежде чем отправиться в раздевалку.

Баскетболист ненадолго вернулся в игру в четвертой четверти, но ушел обратно примерно через две минуты игрового времени.

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Напомним, что Зак ЛаВин пропустил 17 матчей из-за травмы правой стопы. После возвращения он успел сыграть в семи матчах регулярного сезона.

В этих семи играх он набирал в среднем 15,6 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи, что является самым высоким показателем подборов и передач в его карьере.

На данный момент Чикаго идет в зоне плей-ин на Востоке, занимая девятое место с балансом побед 20-23. Без ЛаВина Буллз выиграли 10 из 17 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Зак Лавин

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