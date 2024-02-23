iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Дончич повторил два статистических достижения ЛеБрона

Интересно, что это произошло в игре с любимым соперником словенской звезды Далласа.
Сегодня, 20:03
ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич / Getty Images
ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на своем паркете обыграл Финикс со счетом 123:113.

Лучшим игроком встречи стал лидер Маверикс Лука Дончич, собравший практически трипл-дабл из 41 очка, 9 подборов и 11 передач.

Как сообщает StatMuse, Дончич стал лишь вторым игроком после ЛеБрона Джеймса за последние 40 лет, кому удалось достичь отметки в 10 тысяч очков, 3 тысячи подборов и 3 тысячи передач до достижения 25-летнего возраста.

Читай также: НБА дисквалифицировала бигмена Детройта за драку с игроком Финикса

К тому же, словенский защитник стал третьим игроком в истории НБА, преодолевший планки в 10 тысяч очков, 3 тысяч подборов и 3 тысяч передач за первые шесть сезонов в лиге.

До него таким могли похвастаться лишь все тот же ЛеБрон, а также Оскар Робертсон.

Ранее стало известно, что Даллас дважды отказался от возможности относительно дешево продлить контракт с бывшим одноклубником Луки Дончича, который сейчас ведет за собой Нью-Йорк Никс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Лука Дончич

Статьи по теме

Айверсон - о Дончиче: Что не так с Лукой? Он играет как черный парень Айверсон - о Дончиче: Что не так с Лукой? Он играет как черный парень
ЛеБрон не знал о переговорах о его обмене между Лейкерс и Уорриорз ЛеБрон не знал о переговорах о его обмене между Лейкерс и Уорриорз
Трансферы УПЛ: экс-игрок Ворсклы стал футболистом ЛНЗ, Черноморец подписал четырех игроков за один день Трансферы УПЛ: экс-игрок Ворсклы стал футболистом ЛНЗ, Черноморец подписал четырех игроков за один день
Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Украина21:32
Трансферы УПЛ: экс-игрок Ворсклы стал футболистом ЛНЗ, Черноморец подписал четырех игроков за один день
Европа21:24
Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
НБА21:02
Овации, слезы и окровавленное лицо: Лаури дебютировал за Филадельфию
Украина20:44
Черноморец подписал двукратного чемпиона юношеских ЧЕ и экс-игрока Полесья
Формула 120:40
"Сошлись звезды": Хэмилтон раскрыл ключевые факторы его перехода в Феррари
Европа20:27
Тен Гаг - о новом совладельце МЮ: Он правильный человек для клуба
НБА20:03
Дончич повторил два статистических достижения ЛеБрона
Европа19:59
Саудовские клубы нацелились на ключевых игроков топ-команд АПЛ
Европа19:35
Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии
Европа19:33
"Есть надежда": Агуэро эмоционально отреагировал на слова кардиолога о возвращении в футбол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK