Дончич повторил два статистических достижения ЛеБрона
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на своем паркете обыграл Финикс со счетом 123:113.
Лучшим игроком встречи стал лидер Маверикс Лука Дончич, собравший практически трипл-дабл из 41 очка, 9 подборов и 11 передач.
Как сообщает StatMuse, Дончич стал лишь вторым игроком после ЛеБрона Джеймса за последние 40 лет, кому удалось достичь отметки в 10 тысяч очков, 3 тысячи подборов и 3 тысячи передач до достижения 25-летнего возраста.
The only players over the last 40 seasons to record— StatMuse (@statmuse) February 23, 2024
10,000+ points
3,000+ rebounds
3,000+ assists
before turning 25 years old. pic.twitter.com/qksSZObiDW
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К тому же, словенский защитник стал третьим игроком в истории НБА, преодолевший планки в 10 тысяч очков, 3 тысяч подборов и 3 тысяч передач за первые шесть сезонов в лиге.
До него таким могли похвастаться лишь все тот же ЛеБрон, а также Оскар Робертсон.
Luka is in elite company 🔥 pic.twitter.com/jEwLzQaMUU— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 23, 2024
Ранее стало известно, что Даллас дважды отказался от возможности относительно дешево продлить контракт с бывшим одноклубником Луки Дончича, который сейчас ведет за собой Нью-Йорк Никс.
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