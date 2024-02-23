Дончич повторил два статистических достижения ЛеБрона

Интересно, что это произошло в игре с любимым соперником словенской звезды Далласа.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на своем паркете обыграл Финикс со счетом 123:113.

Лучшим игроком встречи стал лидер Маверикс Лука Дончич, собравший практически трипл-дабл из 41 очка, 9 подборов и 11 передач.

Как сообщает StatMuse, Дончич стал лишь вторым игроком после ЛеБрона Джеймса за последние 40 лет, кому удалось достичь отметки в 10 тысяч очков, 3 тысячи подборов и 3 тысячи передач до достижения 25-летнего возраста.

The only players over the last 40 seasons to record



10,000+ points

3,000+ rebounds

3,000+ assists



before turning 25 years old. pic.twitter.com/qksSZObiDW — StatMuse (@statmuse) February 23, 2024

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К тому же, словенский защитник стал третьим игроком в истории НБА, преодолевший планки в 10 тысяч очков, 3 тысяч подборов и 3 тысяч передач за первые шесть сезонов в лиге.

До него таким могли похвастаться лишь все тот же ЛеБрон, а также Оскар Робертсон.

Luka is in elite company 🔥 pic.twitter.com/jEwLzQaMUU — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 23, 2024

Ранее стало известно, что Даллас дважды отказался от возможности относительно дешево продлить контракт с бывшим одноклубником Луки Дончича, который сейчас ведет за собой Нью-Йорк Никс.

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