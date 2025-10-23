iSport.ua
"Уже дважды меня побеждал": Джошуа ответил, возможен ли третий бой с Усиком

Британский боксер рассказал, от кого зависит вероятность еще одного поединка.
Сегодня, 15:27       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о вероятности третьего боя против абсолюта дивизиона Александра Усика.

Британский боксер отметил, что все зависит от самого украинца, но он не обязан давать ему еще один поединок после двух побед.

Читай также:

"Он уже дважды меня побеждал. Если посмотреть в историю, то бывали случаи, когда боксеры встречались пять или шесть раз.

Но на данный момент Усик может сам решать, что делать дальше. Думаю, я должен драться с Тайсоном Фьюри. Со своей стороны Усик не обязан выходить против меня.

Это зависит от того, что решат мои менеджеры и тренеры. Будет ли еще один бой полезен для меня, или мы хотим избежать риска и сразу перейти к большому поединку. Для меня приемлем любой вариант", - цитирует Джошуа talkSPORT.

Отметим, что Джошуа также выразил уверенность, что бой с Фьюри состоится.

