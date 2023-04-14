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"Почему я должен давать Джошуа возможность?": Джойс назвал более приоритетных соперников

Британский боксер пока не спешит устаивать поединок с бывшим чемпионом.
Вчера, 23:08
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал возможность проведения боя против бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам британского боксер, он не против встретиться в ринге с экс-чемпионом, но пока не собирается спешить делать это, поскольку прежде всего хотел бы получить поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Раньше Джошуа упоминал мое имя. У него прорезался голос. Но сразу после боя с Джермейном Франклином он меня не называл. Возможно, ему посоветовали так сделать. Если этот поединок состоится, то он будет отличным.

Я думаю, что сейчас Джошуа созрел. Он пытается полностью перезапустить карьеру. Надеюсь, что это сработает, и мы сможем устроить бой.

Но почему я должен давать ему возможность? Это большой поединок, однако сначала мне необходимо пройти Чжана. И к тому же я продолжаю говорить о боях с Усиком и Фьюри", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн оценил возможность проведения боя с Джо Джойсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джо Джойс

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