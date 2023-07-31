Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа

Харцыз будет драться с поляком / MB Promotions

Украинский представитель первого полусреднего веса Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO) свой ближайший бой проведет в андеркарде поединка между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

Об этом объявила компания К2 Promotions.

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Соперником украинца станет польский боксер Конрад Чайковски (2-0-1, 1KO).

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

В своем последнем бою в апреле этого года Харцыз одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде над Петром Рандышеком из Чехии.

Напомним, что в андеркарде боя Усик - Дюбуа также выступят Денис Беринчик, который встретится со шведом Энтони Йигитом, и Дмитрий Митрофанов, которому будет противостоять британец Хамза Шираз.

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