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Тренер Зальцбурга - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: Очень доволен результатом

Пеп Лейндерс подвел итоги победного матча.
Сегодня, 10:06
Пеп Лейндерс / Getty Images
Пеп Лейндерс / Getty Images

Австрийский Зальцбург комфортно обыграл киевское Динамо в первом матче плей-офф квалификации в основной этап Лиги чемпионов, забив по голу в каждом из таймов (0:2).

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Главный тренер Зальцбурга Пеп Лейндерс подвел итоги победного матча, заявив, что очень доволен игрой и результатом своей команды:

"В этой игре было все. Были моменты, когда мы были невероятны с мячом, и моменты, когда мы были невероятны без мяча. Также были фазы, когда мы не находили правильных моментов для прессинга. Мы теряли мячи в простых ситуациях в центре - именно то, что им (сопернику) требовалось для контратак.

Но я очень доволен результатом и тоже доволен игрой. Большой комплимент ребятам, потому что наш командный дух делает нас коллективом, против которого сложно играть. Ребята хорошо поработали последние три дня, теперь мы можем дать им дополнительный выходной. Это также поможет нам", - цитирует Лейндерса Kronen Zeitung.

Напомним, ответный матч между Динамо и Зальцбургом состоится во вторник, 27 августа. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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