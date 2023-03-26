Украина – Англия: история противостояний

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины стартует в квалификации чемпионата Европы-2024.

Во втором туре отбора Евро-2024 подопечные Руслана Ротаня сыграют на выезде со сборной Англии. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В преддверии поединка ISPORT рассказывает историю противостояния команд.

Статистика очных встреч

Всего в своей истории команды провели между собой восемь матчей: четыре в рамках отбора на чемпионаты мира, два поединка были товарищескими и еще две встречи прошли на чемпионатах Европы.

Всего матчей: 8

Победы Англии: 5

Победы Украины: 1

Ничьи: 2

Англия забила голов: 13

Украина забила голов: 3

Крупнейшая победа Англии: 4:0

Крупнейшая победа Украины: 1:0

Первая встреча команд

Впервые Украина сыграла с Англией практически 23 года назад – в 2000 году команды провели спарринг на стадионе Уэмбли в Лондоне, и "сине-желтые" проиграли со счетом 0:2. Голами в том поединке отметились Роберт Фаулер и Тони Адамс.

Англия – Украина – 2:0

31.05.2000 г., товарищеский матч

Уэмбли, Лондон (Англия)

Голы: Фаулер, 43, Адамс 68.

Украина: Кернозенко (Левицкий, 84), Лужный (к), Тимощук, Головко, Ващук, Дмитрулин, Попов (Воробей, 70), Гусин, Кандауров (Мороз, 63), Шевченко, Ребров.

Единственная победа Украины в истории противостояний

В рамках отбора на чемпионат мира-2010 сборная Украины попала в одну группу с Англией. Первую очную встречу квалификации команды провели на поле "трех львов", и украинцы уступили со счетом 1:2.

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Тогда гол в ворота англичан забил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Источник: Getty Images

А вот ответный поединок состоялся в Днепре на Днепр-Арене, и именно тогда "сине-желтые" сумели одержать свою единственную победу над английской национальной командой.

Украина – Англия – 1:0

10.10.2009 г., отбор на ЧМ-2010

Днепр-Арена, Днепр (Украина)

Гол: Назаренко, 30.

Украина: Пятов, Ротань, Кучер, Тимощук, Ракицкий, Шевченко (к) (Гусев, 90+2), Гай, Хачериди, Милевский, Кобин, Назаренко (Ярмоленко, 67).

Это был предпоследний матч отборочного турнира, и Украине было крайне важно одержать победу, чтобы ухватиться за шанс стать вторыми в своей группе и попасть в стыковые матчи.

Уже на 14-й минуте встречи "сине-желтые" могли выйти вперед, но Андрей Шевченко не сумел реализовать пенальти. Однако уже на 30-й минуте Сергей Назаренко все же поразил ворота соперника и, тем самым, принес Украине победу.

Источник: Getty Images

К слову, ту встречу англичане провели в меньшинстве – голкипер Роберт Грин получил прямую красную карточку на 12-й минуте, и тренеру англичан пришлось снять полевого игрока, чтобы выпустить другого вратаря.

Отметим, что в итоге Украина тогда пробилась в стыковые матчи, где уступила Греции и не попала на Мундиаль.

Две встречи – две ничьи

Два поединка команды провели в рамках отбора на ЧМ-2014 – вновь судьба свела Украину и Англию в одну группу. И обе встречи завершились вничью, правда с разным счетом.

Англия – Украина – 1:1

11.09.2012 г., отбор на ЧМ-2014

Уэмбли, Лондон (Англия)

Голы: Лэмпард, 87 (пен.) – Коноплянка, 38.

Украина: Пятов, Селин (Шевчук, 74), Хачериди, Тимощук (к), Гармаш, Зозуля (Девич, 89), Гусев, Коноплянка, Ярмоленко, Ротань (Назаренко, 90+2), Ракицкий.

"Сине-желтые" были очень близки к тому, чтобы выиграть этот матч – гол Евгения Коноплянки в конце первого тайма долгое время оставался единственным, но в самом конце встречи арбитр назначил пенальти в ворота Пятова, и Лэмпард его реализовал.

Спустя минуту после этого вторую желтую получит Стивен Джеррард, оставив "трех львов" доигрывать в меньшинстве, но это не помогло украинцам дожать соперника и выиграть встречу.

Источник: Getty Images

Украина – Англия – 0:0

10.09.2013 г., отбор на ЧМ-2014

НСК Олимпийский, Киев (Украина)

Украина: Пятов, Хачериди, Кучер (к), Степаненко, Ярмоленко (Хомченовский, 90+3), Зозуля (Селезнев, 90), Гусев (Безус, 67), Коноплянка, Шевчук, Федецкий, Эдмар.

Эта встреча не порадовала зрителей голами, а в двух последующих турах квалификации и Украина, и Англия одержали победы. В итоге тогда Англия, как и в отборе на ЧМ-2010, заняла первое место в группе, а Украина – второе, отстав всего на один балл.

В итоге вновь украинцы играли в стыковых матчах, где им в соперники досталась сборная Франции. Наша команда выиграла первую встречу со счетом 2:0, но второй поединок проиграла (0:3), опять не попав в финальную часть Мундиаля.

Источник: Getty Images

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Последняя встреча – абсолютный разгром

Последняя на данный момент встреча сборных Украины и Англии состоялась в рамках четвертьфинала Евро-2020 и завершилась безоговорочным разгромом "сине-желтых".

Украина - Англия 0:4

03.07.2021 г., Евро-2020, 1/4 финала

Стадио Олимпико, Рим (Италия)

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Команда Андрея Шевченко подходила к матчу с англичанами в хорошем настроении. После тяжелого выхода из группы была сверхэмоциональная победа над шведами с голом Артема Довбика на 120-й минуте. Подопечные Гарета Саутгейта в своем поединке 1/8 финала разобрались с Германией (2:0), но сумели сделать это в основное время игры.

Впрочем, в противостоянии с Англией, которое проходило в Риме на Стадио Олимпико, вся эйфория выветрилась моментально, а завышенные ожидания обернулись полным разочарованием. Украинцы пропустили от Харри Кейна уже на четвертой минуте, однако до перерыва не позволили сопернику увеличить свое преимущество.

Источник: Getty Images

Тем не менее уже в дебюте второй половины игры "три льва" снова забили быстрый гол. Гарри Магуайр огорчил Георгия Бущана после подачи со штрафного, чем, похоже, надломил "сине-желтых", которые посыпались и практически сразу пропустили третий. Победитель матча был ясен, а Джордан Хендерсон вскоре лишь окончательно добил оппонентов.

Все матчи между сборными Украины и Англии

Англия – Украина – 2:0 (товарищеский матч, 31.05.2000 г.)

– Украина – 2:0 (товарищеский матч, 31.05.2000 г.) Англия – Украина – 3:0 (товарищеский матч, 18.08.2004 г.)

– Украина – 3:0 (товарищеский матч, 18.08.2004 г.) Англия – Украина – 2:1 (отбор на ЧМ-2010, 01.04.2009 г.)

– Украина – 2:1 (отбор на ЧМ-2010, 01.04.2009 г.) Украина – Англия – 1:0 (отбор на ЧМ-2010, 10.10.2009 г.)

– Англия – 1:0 (отбор на ЧМ-2010, 10.10.2009 г.) Англия – Украина – 1:0 (Евро-2012, групповой этап, 19.06.2012 г.)

– Украина – 1:0 (Евро-2012, групповой этап, 19.06.2012 г.) Англия – Украина – 1:1 (отбор на ЧМ-2014, 11.09.2012 г.)

Украина – Англия – 0:0 (отбор на ЧМ-2014, 10.09.2013 г.)

Украина – Англия – 0:4 (Евро-2020, 1/4 финала, 03.07.2021 г.)

Итог

Статистика очных встреч с англичанами не вдохновляет – всего одна победа. Кроме того, англичане часто становились на пути Украины на крупных турнирах – дважды в группе с этой сборной наша команда не сумела пробиться на ЧМ, а на Евро-2012 Украина проиграла Англии на групповой стадии, и, в итоге, не вышла в плей-офф турнира.

Кстати, именно на Евро-2012 случился неприятный инцидент - Девич забил в ворота англичан, но арбитр встречи Виктор Кашшаи отменил тот мяч. Ошибку потом признали и в УЕФА, и сам арбитр, но счет матча от этого остался неизменным, как и вылет команды с турнира.

Последнее же противостояние и вовсе обернулось для украинской национальной команды полным разгромом от будущего финалиста Евро-2020.

В любом случае, неутешительная история прошлых встреч не значит, что в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 против англичан у сборной Украины не будет шансов. Все возможно, главное реализовывать свои моменты и не допускать ошибок.

На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Англия - Украина.