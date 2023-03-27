Джеррард раскритиковал Мудрика за игру против Англии

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард тоже присоеднился к хору критики Михаила Мудрика, поле матча с Англией.

Напомним, что в рамках квалификации к Евро-2024 Украина уступила Англии на Уэмбли.

Игрок украинской сборной и Челси Михаил Мудрик был признан худшим игроком матча, за что получил в свой адрес немало критики.

Джеррард также остался недоволен выступлением украинца отметив, что он мог и должен был помешать Букайо Сака в моменте с первым голом.

"С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что они игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.

При всем уважении, он все еще учится играть, но зная, что нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но в эпизоде с первым голом Англии именно так и произошло", – приводит слова Джеррарда Metro.

Напомним, что лучшим игроком в сборной Украины в матче против Англии признали Александра Зинченко.