Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным
В рамках финала плей-офф отбора на Евро-2024 ]Украина одолела Исландию и вышла на континентальное первенство.
После поединка главный тренер "желто-голубых" Сергей Ребров пообщался с прессой на пресс-конференции.
"Я уже говорил - я благодарен болельщикам, которые мощно нас поддерживали даже после пропущенного гола. Все ребята чувствовали эту поддержку и все заслуживают эту победу как ВСУ, как болельщики, так и наша сборная".
Читай также: Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Также Ребров сказал, доказал ли Андрей Лунин своей игрой, что заслуживает на место в старте на Чемпионате Европы.
"Вопрос с позицией вратаря сборной всегда открыт. Ни за одним игроком не закрыт вопрос на Евро-2024. Сейчас важно, чтобы игроки вернулись в свои клубы, получили игровую практику, чтобы подготовиться к чемпионату Европы", - заявил Сергей Станиславович.
Напоследок специалист высказался о важности этой победы для всего украинского народа.
"Мы все понимаем, насколько эта победа и выход на Евро-2024 является важным для Украины, особенно для всего украинского народа, для всех наших защитников, которые борются за свободу", - резюмировал руководитель национальной команды.
Напомним, что Украина вышла на Евро в четвертый раз подряд.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!