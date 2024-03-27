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Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным

Наставник сборной Украины высказался об историческом достижении.
Сегодня, 00:42
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках финала плей-офф отбора на Евро-2024 ]Украина одолела Исландию и вышла на континентальное первенство.

После поединка главный тренер "желто-голубых" Сергей Ребров пообщался с прессой на пресс-конференции.

"Я уже говорил - я благодарен болельщикам, которые мощно нас поддерживали даже после пропущенного гола. Все ребята чувствовали эту поддержку и все заслуживают эту победу как ВСУ, как болельщики, так и наша сборная".

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Также Ребров сказал, доказал ли Андрей Лунин своей игрой, что заслуживает на место в старте на Чемпионате Европы.

"Вопрос с позицией вратаря сборной всегда открыт. Ни за одним игроком не закрыт вопрос на Евро-2024. Сейчас важно, чтобы игроки вернулись в свои клубы, получили игровую практику, чтобы подготовиться к чемпионату Европы", - заявил Сергей Станиславович.

Напоследок специалист высказался о важности этой победы для всего украинского народа.

"Мы все понимаем, насколько эта победа и выход на Евро-2024 является важным для Украины, особенно для всего украинского народа, для всех наших защитников, которые борются за свободу", - резюмировал руководитель национальной команды.

Напомним, что Украина вышла на Евро в четвертый раз подряд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Сергей Ребров

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