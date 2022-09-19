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Моуриньо: Скажу своим игрокам, чтобы были клоунами, как и многие в этой лиге

Отныне по совету своего наставника игроки "джаллоросси" должны будут симулировать, чтобы иметь шансы на 11-метровый.
Сегодня, 17:00
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images
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После проигрыша Аталанте со счетом (0:1) главный тренер Ромы Жозе Моуриньо достаточно резко высказался о судействе в завуалированной форме. Во время послематчевой пресс-конференции, комментируя не назначенный пенальти на Николо Дзаньоло, португалец заявил, что его подопечные должны быть клоунами.

"Был очень четкий пенальти", — цитирует Моуриньо ESPN. "Я спросил рефери, почему (он не назначил пенальти), и попросил его объяснить мне. Он ответил, что это произошло, потому что Дзаньоло не упал".

"Итак, теперь я должен изменить совет своим игрокам. Я должен сказать им не пытаться удержаться на ногах, не играть в мяч. Будьте клоунами, как это делают многие в этой лиге, кто ныряет, как в бассейне, потому что, очевидно, за это ты получишь пенальти".

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Отметим, что после такого решения судьи Жозе Моуриньо выбежал на поле, проявляя свое недовольство. За это он был удален главным арбитром.

Поражение на Стадио Олимпико оставило Рому шестой в таблице Серии А с 13 очками после первых семи игр чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома Жозе Моуриньо Серия А
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