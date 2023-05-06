Милан - Лацио 2:0 видео голов и лучших моментов матча 06.05.2023 Серии А

"Россонери" продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, обыграв прямого конурента.

В Милане на Сан-Сиро прошел матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли Милан и Лацио.

Команда Стефано Пиоли достаточно уверенно обыграла своего оппонента со счетом 2:0, благодаря голам Исмаэля Беннасера и Тео Эрнандеса, устроившего феноменальный слалом со своем половины поля.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Лацио в тридцать четвертом туре Серии А:

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Милан - Лацио 2:0

Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29

Ожидаемые голы (xG): 0,93 - 0.83

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 3 - 0

Фолы: 9 - 9

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 46), Кьер (Тиав, 46), Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Беннасер, Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 11), Жуниор Мессиас, Жиру (Ребич, 69).

Лацио: Проведель, Марушич (Ладзари, 56), Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 68), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 68), Маркос Антонио, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Педро, 56), Иммобиле (Канчельери, 81).

Предупреждения: Романьоли (20), Марушич (24), Калабрия (42), Казале (60), Пеллегрини (88), Тиав (89).

Источник: MEGOGO