Рома - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча 06.05.2023 Серии А

"Нерадзурри" достаточно уверенно победили своего оппонента и вернулись в зону Лиги чемпионов.

В Риме на Стадио Олимпико прошел матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио принимал в гостях Интер.

Миланский коллектив завоевал уверенную победу со счетом 2:0. В первом тайме передачу Дензела Думфриса замкнул Федерико Димарко, а во втором Ромелу Лукаку реализовал выход один на один с Руи Патрисиу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Рома - Интер в тридцать четвертом туре Серии А:

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Рома - Интер 0:2

Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 8 - 12

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.89

Рома: Патрисиу - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Залевски (Миссори, 90+3), Камара (Пизилли, 90+3), Матич (Тахірович, 90+3), Бове (Дибала, 72), Спинаццола - Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 75).

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис (Белланова, 60), Барелла (Гальярдини, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Димарко (Де Врей, 71) - Лукаку, Корреа (Мартинес, 60).

Предупреждения: Манчини, Пеллегрини, Спинаццола - Мартинес, Гальярдини.

Источник: MEGOGO