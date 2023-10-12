Эден Азар: от иконы - до худшего трансфера в истории

Во вторник, 10 октября, полузащитник сборной Бельгии Эден Азар официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет, ведь не смог найти команду себе после ухода из мадридского Реала.

В карьере Азара было много значимых событий, которые мы сейчас вспомним.

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Период становления в Лилле

Свою профессиональную карьеру Азар начал во французском Лилле, в котором прошел этапы молодежного состава. До этого Эден выступал в юношеских командах Бельгии.

В 2007 году он подписал свой первый профессиональный контракт. В первые свои сезоны бельгиец выполнял роль игрока ротации, набирая свои первые результативные баллы. Прорыв у него случился в сезоне-2010/11, когда Лилль выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции. В том розыгрыше Азар сделал 7+11 по результативным действиям за 38 игр в чемпионате, что говорило о его таланте, ведь на тот момент ему было.

Решающим фактором перед переходом в топ-клуб стали выступления в следующем сезоне. На его счету 22 гола и 22 голевые передачи за 49 игр во всех турнирах. Азар стал лучшим игроком сезона в Лиге 1, попал в символическую сборную.

Господство в Челси

"Безусловно, Эден Азар хорош, но Челси заплатил за него слишком много. Мы оценили Азара, и его стоимость была значительно ниже той, которую хотел получить Лилль", - заявил Алекс Фергюсон после перехода бельгийца в лондонский клуб. Почему такая реакция? Потому что Эден выбрал именно "синих", которые в 2012 году выиграли Лигу чемпионов, а не Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити.

Спустя столько лет можно обернуться назад и твердо сказать - Челси заплатил СЛИШКОМ мало за невероятного парня из Бельгии. С первого же сезона в Лондоне Азар стал лидером команды, важной частью коллектива и всегда играл, несмотря на изменения на тренерском мостике. Это говорит об его универсальности, ведь он подходил под игру Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью, Антонио Конте, Маурицио Сарри и других.

За всю свою карьеру в Челси Азар выиграл два чемпионства в АПЛ, два национальных кубка, две Лиге Европы и множество индивидуальных призов, среди которых: лучший молодой игрок ПФА, лучший игрок ПФА, игрок сезона АПЛ, четыре признавался лучшим в Челси, несколько раз попадал в команду УЕФА по итогу сезона и многое другое.

Два фактора, которые покажут вам насколько серьезным был Эден в Челси:

Пиковая трансферная стоимость составляла - 150 миллионов евро (в Челси перешел за 35 миллионов);

"Реал хочет купить Азара? 100 миллионов евро и один из трех их лучших игроков. Ну или по 100 миллионов за каждую ногу, потому что он очень молод", - заявил Жозе Моуринью.

Побег в Реал

Каким бы богом бельгиец не был в Челси, но его мечта - Реал. Эден несколько лет стремился уйти в мадридский гранд.

"После шести замечательных лет в Челси, возможно, пришло время открыть для себя что-то новое. Определенно, сейчас, по завершению ЧМ-2018, я могу решить, хочу ли я остаться или уйти, но окончательное решение за Челси. Если они захотят меня отпустить, то вы знаете, куда я предпочел бы перейти", - заявлял Азар.

В итоге Азар ушел в 2019 году, а "сливочные" отдали за игрока 115 миллионов евро, хоть он оценивался в 150 миллионов евро. Лондонцы пошли на уступки, ведь уже не могли сдерживать игрока в своем клубе. У футболиста были конфликты с руководством, споры в раздевалке и попросту он не хотел подписывать новый контракт с Челси, который тогда истекал летом следующего года.

Провал в Реале

Мечта сбылась - Азар в Реале. Один из претендентов на Золотой мяч (по мнению экспертов и журналистов) получил шанс проявить себя в мадридском клубе, тем более на тот момент уже не было Криштиану Роналду в команде.

Дальше вы знаете... За 4 года Азар провел в составе Реала всего 76 игр (3736 минут), в которых забил семь голов, выполнил 12 голевых передач. Выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов, но его заслуга в этом, если и была, то минимальна.

В составе "сливочных" он получил 18 травм, из-за которых пропустил 90 игр (включая матчи сборной Бельгии). В перерасчете Реал заплатил более 6 миллионов евро за одно результативное действие бельгийца.

Красноречивым эпизодом всей карьеры в Реале стал момент, когда Азар встретился со своими бывшими одноклубниками из Челси в полуфинале Лиге чемпионов. Мадрид, который всегда нацелен на трофей, проиграл, но это ничуть не смутило звездного бельгийца.

Азар переходил в Челси в статусе претендента на Золотой мяч, но ушел бесславно и с позором (скандальные истории, лишний вес, провалы на поле, отсутствие дисциплины, травмы и многое другое).

Лучшие моменты Азара

Несмотря на печальную концовку, давайте вспомним, как Эден влюблял нас в него и в футбол.

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