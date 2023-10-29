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Заявка на поединок? Роналду и МакГрегор провели битву взглядов перед боем Фьюри - Нганну

Как бы они не старались, выдержать взгляд оппонента более трех секунд никто не смог.
Сегодня, 20:23
Криштиану Роналду и Конор МакГрегор / Getty Images
Криштиану Роналду и Конор МакГрегор / Getty Images

Минувшей ночью фанаты бокса и единоборств стали свидетелями поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Несмотря на все усилия камерунца, судьи раздельным решением отдали победу "Цыганскому королю", что у многих вызвало вопросы.

В эту же ночь Криштиану Роналду и Конор МакГрегор, посетившие бой, провели собственную битву взглядов перед камерами и другими гостями.

Однако выдержать взгляд оппонента с серьезным видом ни один из них не смог - спустя несколько секунд футболист и боец разразились смехом.

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После того, как судьи отказались присуждать ему победу, Фрэнсис Нганну заявил, что он и не ожидал другого исхода в том случае, если его поединок с Тайсоном Фьюри пройдет все десять раундов.

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