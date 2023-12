Ювентус договорился о трансфере юного хавбека черногорского клуба

Ювентус и Будучность договорились о трансфер полузащитника Василие Аджича, сообщает Николо Скира.

По информации журналиста, "старая синьора" заплатит за 17-летнего черногорца 5,5 миллиона евро и подпишет с ним контракт до 2028 года.

Однако в Турине он окажется лишь следующим летом, так как до конца сезона он продолжит выступать за Будучность, которая получит 20% в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

Для регистрации Аджича Ювентус потратит слот для игрока, у которого нет паспорта Европейского союза.

