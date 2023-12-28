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Ювентус договорился о трансфере юного хавбека черногорского клуба

Туринский клуб инвестирует в будущее.
Сегодня, 11:43
Василие Аджич / Getty Images
Василие Аджич / Getty Images

Ювентус и Будучность договорились о трансфер полузащитника Василие Аджича, сообщает Николо Скира.

По информации журналиста, "старая синьора" заплатит за 17-летнего черногорца 5,5 миллиона евро и подпишет с ним контракт до 2028 года.

Однако в Турине он окажется лишь следующим летом, так как до конца сезона он продолжит выступать за Будучность, которая получит 20% в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

Для регистрации Аджича Ювентус потратит слот для игрока, у которого нет паспорта Европейского союза.

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Напомним, что днем ранее Ювентус объявил о продлении контракта с основным центрбеком Глейсоном Бремером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А Будучность

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