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Эрнандес стал вторым самым результативным защитником в истории Милана в Серии А

Еще до конца сезона француз вполне может превзойти достижение великого Паоло Мальдини.
Сегодня, 19:04
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Милан в уверенном стиле добыл выездную победу над Вероной (3:1) в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

Первый гол в матче на свой счет записал левый защитник "дьяволов" Тео Эрнандес.

Как сообщает MilanNews, для 26-летнего француза этот гол стал уже 27-м в футболке Милана в рамках чемпионата Италии.

По данному показателю Тео догнал бывшего ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдеру. Рекорд же принадлежит великому капитану "россонери" Паоло Мальдини, на счету которого 29 голов.

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Ранее стало известно, что матч между Аталантой и Фиорентиной был перенесен на неопределенный срок из-за госпитализации генерального директора бергамаски.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Паоло Мальдини Тео Эрнандес

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